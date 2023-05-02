02.05.2023

HÜRJET'i ilk kez uçuran test pilotu Ercan Çelik: Uçağın içinde kendimi rahat ve güvende hissettim

Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET ile ilk uçuşu gerçekleştiren HÜRJET Baş Test Pilotu Ercan Çelik, uçuş sırasında kendisini çok rahat ve güvende hissettiğini, uçağın tüm sistemlerinin başarılı şekilde çalıştığını söyledi.