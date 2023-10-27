Ankara. AA
Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, Cumhuriyet'in bir asrı dolduracağı 29 Ekim 2023 tarihine yönelik özel hazırlık yaptı.
Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, Cumhuriyet'in bir asrı dolduracağı 29 Ekim 2023 tarihine yönelik özel hazırlık yaptı.
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