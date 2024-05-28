İsrail, kamu diplomasisi olarak bilinen “Hasbara” siyasetini dizi ve filmlerde uygulayarak uzun yıllardır dünyadaki meşruiyetini artırmaya çabalıyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Ziya Gökçek ve Orta Doğu alanında uzman siyaset bilimci Dr. M. Reza Behnam, İsrail’in Hasbara siyasetini ve işlediği suçlara meşruiyet kazandırmak adına dizi ve filmleri propaganda aracı olarak kullanmasını değerlendirdi.

İbranice “açıklama” anlamına gelen Hasbara, İsrail Devleti'nin bakış açışı ve siyasetini uluslararası biçimde savunmaya çabalayan iletişim girişimlerini tanımlamak için kullanılıyor.

Hasbara siyasetinin güdüldüğü dizi ve filmlerde İsrail propagandası yapılırken Filistinliler uluslararası kamuoyu gözünde canavarlaştırılmak isteniyor.