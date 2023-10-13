İsrail savaş uçaklarının başlattığı yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi'ndeki Er-Rimal Mahallesi moloz yığını haline geldi. Er-Rimal Mahallesi'nde yıkılmış ve ağır hasar görmüş binalar havadan görüntülendi.
AA
İsrail savaş uçaklarının başlattığı yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi'ndeki Er-Rimal Mahallesi moloz yığını haline geldi. Er-Rimal Mahallesi'nde yıkılmış ve ağır hasar görmüş binalar havadan görüntülendi.
AA
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P