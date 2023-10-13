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İsrail savaş uçakları nın başlattığı yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi'ndeki Er- Rimal Mahallesi moloz yığını haline geldi. Er-Rimal Mahallesi'nde yıkılmış ve ağır hasar görmüş binalar havadan görüntülendi.

İsrail savaş uçaklarının başlattığı yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi'ndeki Er-Rimal Mahallesi moloz yığını haline geldi. AA ekibi, Er-Rimal Mahallesi'nde yıkılmış ve ağır hasar görmüş binaları havadan görüntüledi.

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