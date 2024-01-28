28.01.2024

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan açlık felaketi en fazla çocukları etkiliyor

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, "(Gazze) Çocuklar böyle bir durumda aslında en savunmasız olanlardır. Onlar açlık çektiklerinde ve yetersiz beslendiklerinde her türlü hastalığa çok kolay yakalanıyorlar." dedi.