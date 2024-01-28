İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan açlık felaketi en fazla çocukları etkiliyor
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, "(Gazze) Çocuklar böyle bir durumda aslında en savunmasız olanlardır. Onlar açlık çektiklerinde ve yetersiz beslendiklerinde her türlü hastalığa çok kolay yakalanıyorlar." dedi.
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan açlık felaketi en fazla çocukları etkiliyor
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, "(Gazze) Çocuklar böyle bir durumda aslında en savunmasız olanlardır. Onlar açlık çektiklerinde ve yetersiz beslendiklerinde her türlü hastalığa çok kolay yakalanıyorlar." dedi.