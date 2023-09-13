Yaklaşık 26 yıl önce evlenen çift, her sezon olduğu gibi bu yıl da denizlerde av yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açıldı.
Tüm işleri birlikte yapan Yar çifti, balıkçılıkla geçimini sağlıyor.
Yaklaşık 26 yıl önce evlenen çift, her sezon olduğu gibi bu yıl da denizlerde av yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açıldı.
Tüm işleri birlikte yapan Yar çifti, balıkçılıkla geçimini sağlıyor.
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