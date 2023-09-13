Yaklaşık 26 yıl önce evlenen çift, her sezon olduğu gibi bu yıl da denizlerde av yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Tüm işleri birlikte yapan Yar çifti, balıkçılıkla geçimini sağlıyor.