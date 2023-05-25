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İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy vermeye gelen vatandaşları, seçim merkezinin girişinde Türkçe konuşan Afrika kökenli İngiliz güvenlik görevlileri karşıladı.

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