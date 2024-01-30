Başkent Londra'nın en büyük hastanelerinden St. Thomas Hastanesi'nin duvarına yansıtılan "Don't Look Away (Bakışlarını Çevirme)" başlıklı videoda, İsrail'in saldırılarında engelli durumuna düşen çocukların fotoğraflarına yer verildi.

Videodaki Filistinli Siraj Hanouna isimli 8 yaşındaki erkek çocuğunun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bir bacağını kaybettiği ve diğer bacağının ise yaralandığı görüldü.

Ayrıca videoda, "(Hanouna) Hayatta kaldığı için şanslıydı. 11 bin çocuk ise değildi. O, bir yarını hak ediyor. Gazze'nin çocuklarının sana ihtiyacı var. Onların sesi ol." yazısına yer verildi.

Hastanenin duvarına yansıtılan videonun sonunda "Şimdi ateşkes", "Gazze'nin çocuklarını kurtarın" hastag paylaşımları da yer aldı.

AA