Dünya çapında en önemli Yahudi entelektüellerden biri olarak görülen Stiglitz, ABD'deki üniversite kampüslerinde yaşananlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi, iki haftadır süren ve ülkedeki diğer üniversitelere de ilham olan Filistin destekçisi gösterilerden sonra, New York Polis Teşkilatının (NYPD) müdahalesine maruz kaldı. Stiglitz, "Öğrenciler dünyada neler olup bittiğine kayıtsız kalmadıklarını gösterdi. Dünyada neler olup bittiğine karşı empati duydular.

O fotoğrafları, ölen ve yaralanan insanların sayısını gördükten sonra kim tepki göstermez ki?" ifadelerini kullandı.