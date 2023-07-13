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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Ukrayna Komisyonu'nun Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkı'nda yer alan Mesquite Düz Kum Tepeleri güzel görüntüler oluşturdu. Ölüm Vadisi, gezegendeki en sıcak noktalardan biri olarak biliniyor.

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