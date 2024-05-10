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On binlerce kişi İsrail’in Eurovision’da boykot edilmesini istedi

Eylemciler, 11 Mayıs'ta da büyük bir gösteri daha yapılacağını duyurdu.

"Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, Möllevangstorget Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsil eden maketler taşıdı.

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