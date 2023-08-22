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Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Koordinatör Yardımcısı emekli albay Kenan Arslan, yaptığı açıklamada, 22 gün, 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi 'nin dünyanın en uzun meydan muharebelerinden biri olduğunu belirtti.

Yunanlıların, Sakarya Meydan Muharebesi süresince Türk halkına uyguladığı zulmün ayrıntıları, Halide Edip Adıvar, Yusuf Akçura ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından kayıt altına alınan "Tetkik-i Mezalim Heyeti"nin raporunda yer alıyor.

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