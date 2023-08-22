Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Koordinatör Yardımcısı emekli albay Kenan Arslan,  yaptığı açıklamada, 22 gün, 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin dünyanın en uzun meydan muharebelerinden biri olduğunu belirtti.

AA