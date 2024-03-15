ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, "Bu kritik dönemeçte yeni seçimlerin, İsrail'in geleceğiyle ilgili sağlıklı ve açık bir karar verme süreci için tek yol olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.
AA
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, "Bu kritik dönemeçte yeni seçimlerin, İsrail'in geleceğiyle ilgili sağlıklı ve açık bir karar verme süreci için tek yol olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.
AA
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