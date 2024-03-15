15.03.2024

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer'den "İsrail'de yeni seçimler yapılsın" açıklaması

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, "Bu kritik dönemeçte yeni seçimlerin, İsrail'in geleceğiyle ilgili sağlıklı ve açık bir karar verme süreci için tek yol olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.