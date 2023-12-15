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Sefer iptalleri ve arızalar İstanbulluları mağdur ediyor

Yol kenarında arıza lı, yolcuların ittiği, kaza yapan ve yanan araç görüntüleriyle sürekli gündeme gelen otobüsler konusunda, yolcuların penceresinden çözüm önerileri aktarıldı.

İstanbullunun trafik çilesine ilişkin hazırlanan "İstanbul'un Ulaşım Sorunu" başlıklı haberin bu bölümünde, megakentte, sefer sırasında bozulması sık sık sosyal medyadaki paylaşımlara yansıyan, duraklardaki yolcu bilgilendirme ekranlarında geliş saati yazılmasına rağmen çoğunlukla zamanında ulaşamayan otobüslerin ve toplu ulaşımın son durumu ve yaşanan sıkıntılar ele alındı.

İstanbul'da her geçen gün artan İETT otobüslerinin sefer iptalleri, gecikmeleri ve arızaları vatandaşları bıktırdı.

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