Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar, son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.
Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar, son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.