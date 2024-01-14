Sözleşmeli Er Evcin, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in (27) cenazesi, Eskişehir'in Alpu ilçesinde toprağa verildi.
Sözleşmeli Er Evcin, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in (27) cenazesi, Eskişehir'in Alpu ilçesinde toprağa verildi.