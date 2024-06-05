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İtalya'da sahipsiz hayvanlar meselesinde kısırlaştırma ve barınaklar kilit önem taşıyor

Bakan Fidan: Çin ile ilişkilerimiz küresel barışa katkı sağlayacak

İsrail’in Gazze’nin kuzeyinden çekilmesi ile birlikte bölgedeki yıkım ortaya çıktı

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