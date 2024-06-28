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Türk savunma sanayisinin en önemli vitrini yenileniyor

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) yeni logusu, yeri ve konseptiyle 22-27 Temmuz 2025'te İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.

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