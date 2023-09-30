Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde düzenlenen uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'in dördüncü gününde Türk yıldızları heyecan verici bir gösteri sundu.

AA