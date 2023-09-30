Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde düzenlenen uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'in dördüncü gününde Türk yıldızları heyecan verici bir gösteri sundu.
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde düzenlenen uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'in dördüncü gününde Türk yıldızları heyecan verici bir gösteri sundu.
AA
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|Takım
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|Takım
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