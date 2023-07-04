Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Onaner, Fransa'daki olayları yakından takip ettiklerini söyledi
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Fransa'da genç sürücünün polis tarafından öldürülmesiyle patlak veren olayları, ülkedeki Türk vatandaşlarının zarar görmemesi için yakından takip ettiklerini söyledi.
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Onaner, Fransa'daki olayları yakından takip ettiklerini söyledi
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Fransa'da genç sürücünün polis tarafından öldürülmesiyle patlak veren olayları, ülkedeki Türk vatandaşlarının zarar görmemesi için yakından takip ettiklerini söyledi.