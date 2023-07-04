Bu içeriğe tepkiniz

Fuat Sezgin dünya bilim tarihindeki bir boşluğu doldurdu

Müzisyen Yücel Arzen: "Madımak'ta yakılan aslında Türkiye'dir, Başbağlar'da kurşunlanan da aslında Türkiye'dir"

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması dünyanın dört bir yanında protesto edildi

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Fransa'da genç sürücünün polis tarafından öldürülmesiyle patlak veren olayları, ülkedeki Türk vatandaşlarının zarar görmemesi için yakından takip ettiklerini söyledi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.