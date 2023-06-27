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Yapay zeka çılgınlığı ‘Dot-com balonu’ gibi sönecek mi?

TSK'nın savaş uçaklarına mühimmat "Seyit Onbaşı" ile yükleniyor

Kurban Bayramında hava nasıl olacak?

Asisguard Genel Müdürü Barış Düzgün, yaklaşık 2 yıldır güvenilir bir alt yüklenici olarak HAVELSAN'la çalışmalar yaptıklarını, KAPGAN, BARKAN ve BAHA'ya donanım ve kamera çözümleri sağladıklarını söyledi.

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