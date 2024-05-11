Diyarbakır Ekspresi, Doğu Ekspresiyle birlikte turistik tren yolculuklarına yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun bir ilgi oluşmasının ardından bahar ayları için bir alternatif sunuyor.

Türkiye’nin turistik tren rotalarına bir yenisi daha eklendi. Mezopotamya Ekspresi ile birlikte, tarih ve doğanın iç içe geçtiği nefes kesici bir maceraya çıkıyoruz.

Ankara'dan başlayan yolculuğumuz boyunca, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır’ın tarih kokan sokaklarında ve caddelerinde mola vererek, medeniyetin doğduğu topraklarda eşsiz bir keşif yolculuğuna katılın.