Uluslararası Adalet Divanı (UAD) bu kez, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından talep edilen "danışma görüşü duruşması" için toplandı.

Duruşmalarda Türkiye'nin de aralarında olduğu 52 devlet ve 3 uluslararası kuruluş sözlü beyanda bulunacak.

AA