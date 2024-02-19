Uluslararası Adalet Divanı (UAD) bu kez, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından talep edilen "danışma görüşü duruşması" için toplandı.
Duruşmalarda Türkiye'nin de aralarında olduğu 52 devlet ve 3 uluslararası kuruluş sözlü beyanda bulunacak.
AA
Uluslararası Adalet Divanı (UAD) bu kez, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından talep edilen "danışma görüşü duruşması" için toplandı.
Duruşmalarda Türkiye'nin de aralarında olduğu 52 devlet ve 3 uluslararası kuruluş sözlü beyanda bulunacak.
AA
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