New York Times'ın (NYT) haberine göre, Ulusal Muhafızlar Ortak Görev Gücü Sözcüsü Binbaşı Michael A. Maxwell, yaptığı açıklamada, Ulusal Muhafızların Washington'da silah taşımaya başladıklarını belirtti.

Personelin güç kullanımına yalnızca son çare olarak ve yalnızca yakın ölüm veya ciddi bedensel zarar tehdidine karşı başvurabileceğini vurgulayan Maxwell, West Virginia, South Carolina, Mississippi, Ohio, Louisiana ve Tennessee'den yaklaşık 2 bin Ulusal Muhafız personelinin başkent için seferber edildiğini dile getirdi.

Hafta sonu itibarıyla Ulusal Muhafız personeli, üzerlerindeki silahlar belirgin halde Union İstasyonu'nda görüldü.

Personelin, M4 karabina tüfekleri ve M17 tabancaları dahil standart silahlarla donatılacağı bilgisi paylaşıldı.

Silah taşıma yetkisi ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından tanınan personelin başkentteki devriyelerinde ne sıklıkla silahlı olacaklarına dair ayrıntı verilmedi.

Washington Post gazetesinin Ortak Görev Gücü Sözcülüğüne dayandırdığı haberde, kentte gözaltına alınmaların tutuklamalara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Eyalet Valisi'nden "Sürdürülebilir değil" mesajı

Maryland Valisi Wes Moore, CBS News televizyonuna verdiği röportajda, Ulusal Muhafızların başkente konuşlandırılmasına tepki göstererek bunun sürdürülebilir ve ölçeklenebilir olmadığını savundu.

Moore, "Bu tür bir operasyon hızını, özellikle de bunun için günlük bir milyon dolardan fazla harcama yaparken sürdüremezsiniz. İkincisi, ölçeklenebilir değil. Bunu her büyük Amerikan şehrinde yapamazsınız." dedi.

Bu konuşlandırmanın hem ABD Anayasası'na aykırı hem de Ulusal Muhafızlara saygısızlık olduğunu savunan Moore, "Eğitim almadıkları bir işi yapmalarını istemek, son derece saygısızca." ifadesini kullandı.

"Başkan'ın (Trump) yetkilendirmesi doğrudan bir sapma." diyen Moore, Ulusal Muhafızların acil durum ve felaketlerde desteğe ihtiyaç duyulacak durumlar için eğitildiklerinin altını çizdi.

Vali Moore, Maryland Eyaleti Ulusal Muhafızlarının bu konuşlandırmada görev almalarına izin vermeyeceğini kaydetti.

Yürüyüşe davet

Trump'ın suçla mücadele konusundaki yorumlarının "çok duyarsız ve cahilce" olduğunu savunan Moore, ABD Başkanı'nı şehirde "güvenlik yürüyüşüne" davet ederek "Çünkü sokaklarımızda yürümediler. Halkımıza gelmediler ve hakkımızda bu klişeleri tekrar tekrar söylemekten fazlasıyla memnunlar." diye konuştu.

Davet mesajı sonrası Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yürüyüş öncesi "suç temizliği" mesajı verdi.

Trump, "Moore'un, (California Valisi) Gavin'in (Newsom) Los Angeles'ta yaptığı gibi yardıma ihtiyacı olursa yakınlardaki Washington'da yapıldığı gibi, 'askerleri' göndereceğim ve suçu hızla temizleyeceğim. Başkan olarak, oraya 'yürüyüşe' çıkmadan önce bu suç felaketini temizlemesini tercih ederim." ifadelerini kullandı.

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını belirterek "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onların görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." ifadelerini kullanmıştı.