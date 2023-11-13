Yeni teknolojiler eşliğinde değişen ve dönüşen yapay zeka fotoğraf sanatı, hala gerçekliğin yansıması mı yoksa kendinden doğan yeni bir gerçeklik mi? Yapay zeka, gerçek fotoğrafta olduğu gibi insana aynı duyguları yaşatabiliyor mu?

AA