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Türkoğlu'nda afetzedeler için inşa edilen 1150 daire ekimde teslim edilecek

Yeni nesil güneş pilleri düşük üretim maliyeti ve yüksek verim sağlıyor

Türk Deniz Kuvvetleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kuzey Kutbu'ndaki bilimsel çalışmalara katıldı

AA- Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Erten Ela, yeni nesil güneş pilleri nin üretiminin kolay, maliyetlerinin düşük ve verimlerinin yüksek olduğunu söyledi.

Dünya ekonomisinin enerjide büyük ölçüde bağımlı olduğu fosil yakıtların yol açtığı çevre sorunları, temiz enerji kaynağı arayışlarını artırıyor.

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