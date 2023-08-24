AA- Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Erten Ela, yeni nesil güneş pillerinin üretiminin kolay, maliyetlerinin düşük ve verimlerinin yüksek olduğunu söyledi.
AA- Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Erten Ela, yeni nesil güneş pillerinin üretiminin kolay, maliyetlerinin düşük ve verimlerinin yüksek olduğunu söyledi.
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