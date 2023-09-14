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BMC Power, Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (DSEI 2023) katıldı. BMC Power, fuarda 400 beygir güce sahip TUNA motorunu sergiledi.

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