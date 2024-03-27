27.03.2024

Yeşil yakalı meslek: Enerji yöneticisi doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor

Sanayide üretimin pek çok farklı aşamasında enerji harcanıyor. Bu enerjinin fosil yakıtlardan mı yoksa yenilenebilir enerji kaynaklarından mı elde edildiği ise çevrenin korunması açısından büyük bir önem taşıyor.