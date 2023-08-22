22.08.2023

Zafere giden yolun ayak sesi: Sakarya Meydan Muharebesi

Başkomutan Mustafa Kemal komutasında 22 gün, 22 gece aralıksız devam eden ve bir milletin bağımsızlık tarihini değiştiren Sakarya Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak kayıtlara geçti.