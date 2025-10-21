İSTANBUL (AA) - Visa'nın Küresel Siber Ürünler Başkanlığı görevine siber güvenlik uzmanı Jeremiah Dewey getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Visa, siber güvenlik alanındaki uzmanlığını müşterilerine sunmak için yeni fırsatlar oluşturuyor.

Bu strateji kapsamında şirket, küresel çapta hayata geçirdiği Visa Siber Güvenlik Danışmanlık Birimi ile müşterilerine risk ortamına dair kapsamlı analizler, öne çıkan siber güvenlik tehditlerini belirleme, değerlendirme ve engelleme konularında ihtiyaç duydukları uygulanabilir çözümleri sunuyor.

Yeni yapılanmanın bir parçası olarak Visa'da, deneyimli siber güvenlik uzmanı Jeremiah Dewey, Küresel Siber Ürünler Başkanlığı görevine getirildi.

Visa, son 5 yılda siber güvenlik ve dolandırıcılığın önlenmesi de dahil olmak üzere, teknoloji ve altyapıya 12 milyar dolar yatırım yaparken, dünya genelindeki müşteriler, bu yatırımlar sonucunda geliştirilen uzmanlık ve çözümlerden faydalanmaya devam ediyor.

Dewey de yeni görevinde Visa'nın siber güvenlik ürün portföyünün geliştirilmesine ve stratejik ortaklıkların kurulmasına liderlik edecek. Böylelikle Visa, müşterilerinin siber güvenlik konusunda daha kapsamlı hizmet alabilmesini sağlayacak.

Özel sektör ve kamu kurumlarında yürüttüğü güvenlik yönetimi ile Dewey'in, olay müdahalesi ve danışmanlık hizmetleri alanında 20 yılı aşkın deneyimi bulunuyor.

Visa'nın yeni özel Siber Güvenlik Danışmanlığı Uygulaması, Visa Danışmanlık ve Analitik (VCA) biriminin dünyanın dört bir yanında bulunan binlerce danışmanını, veri bilimcisini ve ürün uzmanını bir araya getiriyor.

Şirketin küresel ağını müşterilerin hizmetine sunan VCA, bundan faydalanarak müşterilere siber güvenlik stratejisi oluşturma konusunda rehberlik etmek de dahil olmak üzere kapsamlı hizmetler sunuyor.



Ödeme Sistemleri Siber Güvenlik Önleyici Hizmetleri, Ödeme Sistemleri Siber Güvenlik Eğitimi, Ödeme Sistemleri Siber Güvenlik Seviyesi Analizi, program kapsamında sunulan hizmetler arasında yer alıyor.

VCA, müşterileri siber güvenlik konusunda kapsamlı yaklaşımla güçlendirmeyi taahhüt ederken, uygulama tehdit istihbaratı ve güvenlik açığı testi ve değerlendirmeleri gibi ek hizmetler de sunmayı planlıyor.

- 'Yenilikçi hizmetler sunmaya devam ediyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, siber güvenlik ve dolandırıcılığını önlemede, tehditleri önceden tespit etmenin ve hızlı harekete geçmenin kritik önem taşıdığını belirtti.

Mümin, küçük işletmelerden büyük ölçekli şirketlere kadar tüm müşterilerinin ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilen güçlü ve kapsamlı çözümlere ihtiyaç duyduğunu kaydederek, 'Biz de her ölçekteki işletmenin risklerini daha iyi anlamalarına ve güvenliklerini sağlamalarına yardımcı olacak yenilikçi hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bu yolda bize değerli katkılar sağlayacağına inandığımız Jeremiah Dewey'in ekibimize katılmasından büyük heyecan duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener de siber güvenlik yatırımlarını maliyet kalemi değil, her işletmenin büyüme stratejisinin vazgeçilmez bir parçası olarak gördüklerini kaydetti.

Şener, hızla ilerleyen yapay zeka teknolojisindeki gelişmeleri, danışmanlık ve analitik alanındaki uzmanlıklarıyla bir araya getirerek, müşterilerinin sürekli değişen tehdit ortamında rekabetçi kalmalarına yardımcı olacak ileri seviye çözümler sunmaya devam ettiklerini anlattı.