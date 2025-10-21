İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip Türkiye'deki tek operatör olarak 5G teknolojisine hazır olduklarını söyledi.

Vodafone'un 5G ihale süreci ve yatırım hedefleri, Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında değerlendirildi. Toplantıda 5G'nin farklı kullanım alanları da sergilendi.

Vodafone, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinde yaptığı yatırımla 2025'te Türkiye'ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attı. Toplam 627 milyon dolar ödeyerek 700 MHz ve 3.5 GHz frekanslarını alan Vodafone, 81 il ve 922 ilçede 5G hizmeti sunacak.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, ihaleyi Türkiye'nin dijital tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Yetkilendirme ihalesinde kazananın tüm Türkiye olduğunu vurgulayan Aksoy, 'Yeni dönemin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. İhalede ödediğimiz tutarla 2025'te Türkiye'ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attık. Ülkemize uluslararası yatırım getiren tek operatör olmaktan mutluluk duyuyoruz.' dedi.

Aksoy, ihalede güçlü bir 5G şebekesi için ihtiyaç duydukları frekansları aldıklarını dile getirerek, dünyada 5G için en yaygın kullanılan ve geniş kapsama ihtiyacına cevap veren 700 MHz bandının eşit olarak dağıtıldığını görmenin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Diğer tahsis edilen 3.5 GHz bandının yüzde 71'inin ihale şartnamesiyle eşit olarak dağıtıldığını ifade eden Aksoy, 'Bunun arkasındaki mantık, operatörlere ihtiyaç duyacakları yeterli frekansların rekabet gözetmeksizin verilmesiydi. Zira kamu politikası, önce abonenin ihtiyacını gözetmekle sorumlu ve bu çerçevede güçlü bir 5G hizmeti için böyle bir eşit tahsiste bulundu.' diye konuştu.

Aksoy, geri kalan frekanslar için de her operatörün kendi değer ve maliyet bileşenlerine, altyapısına ve ihtiyaçlarına göre tercihte bulunduğunu söyledi.

Bu sonuçla Türkiye'de 5G dönüşümünü en hızlı şekilde hayata geçirmek için gerekli spektrum dengesini sağladıklarını dile getiren Aksoy, şöyle devam etti:

'Deneyimlerimize ve iş planlarımıza dayalı miktarda frekansı elde ederek hedeflediğimiz pozisyona ulaştığımızı söyleyebilirim. Başka bir deyişle güçlü bir 5G şebekesi için ihtiyacımız olan frekansları aldık. Ülkemize 5G'yi geniş kapsama ve yüksek kapasiteyle sunacak imkanlara sahibiz. 5G teknolojisinin sağlayacağı gözle görülür hız ve kapasite artışını müşterilerimizin deneyimine yansıtacağız. Teknolojik yatırımlarımızı sürdürerek müşterilerimize güçlü bir 5G altyapısıyla kaliteli bir deneyim yaşatacağız. 5G uyumlu olan altyapımızda 5G yetkilendirme çerçevemiz doğrultusunda hazırlıklarımıza son şeklini vereceğiz ve 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde 922 ilçeye yayılan kapsamamızla müşterilerimize en iyi 5G deneyimini sunacağız.'

- 'Yeni teknolojilerde hem öncü hem sözcü olduk'

Türkiye'ye yeni nesil teknolojilerin kazandırılması konusunda her zaman öncü ve yönlendirici bir kurum olduklarını söyleyen Aksoy, 2008'deki 3G ve 2015'teki 4.5G ihaleleri öncesinde kamuoyu ve kamu paydaşları nezdinde bu yeni nesil hizmetlerin kullanıcılara bir an evvel sunulması konusunda ısrarcı bir tutum sergilediklerini ifade etti.

Aksoy, 'Aynı kararlılığı 5G için de gösterdik. Ülkemizde 5G hizmetlerinin bir an evvel hayata geçmesi için aktif iletişim sergiledik. Sektöre yön veren raporlar hazırladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız ve BTK ile yakın çalıştık.' dedi.

Bu çabalarının, kullanıcılara en iyi hizmeti sunma isteklerinden ve Türkiye'nin layık olduğu mobil iletişim altyapısına kavuşması gerekliliğinden kaynaklandığını vurgulayan Aksoy, dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip Türkiye'deki tek operatör olarak bu teknolojiye dünden hazır olduklarını söyledi.

Aksoy, 'Farklı pazarlarda elde edilen deneyim bize çok değerli içgörüler sağlıyor. Müşteri kullanım alışkanlıkları, en çok ilgi gören 5G servisleri, cihaz penetrasyonu gibi konularda gerçek veriye sahibiz. Bilgi havuzumuz çok geniş. Farklı ülkelerde farklı deneyimleri, teknolojileri bu havuzda biriktiriyoruz. Dünyanın dört bir yanında hizmet veren Vodafone şirketleri bu havuzdan yararlanıyor. Bu global deneyimimizi bugüne kadar olduğu gibi 5G teknolojisinde de ülkemize taşıyoruz.' diye konuştu.

Son 5 yıldır 5G için yoğun biçimde hazırlandıklarını, gerek özel izinlerle yaptıkları projelerle gerekse sanayiye yönelik uygulamalarıyla 5G hazırlıklarına uzun zaman önce başladıklarını belirten Aksoy, bu hazırlıklara ilişkin şu bilgileri verdi:

'2021'de görme engelli gencimiz Bager Çalışcı ile Haluk Levent'i 5G üzerinden bir araya getirdik. Bager Muş'tan, Haluk Levent ise İstanbul'dan piyanonun tuşlarına basarak, 1400 kilometre mesafeden birlikte piyano resitali gerçekleştirdi. 23 Nisan 2022'de dünyanın farklı yerlerinden çocukları Nil Karaibrahimgil ile aynı sahnede buluşturarak Türkiye'nin ilk canlı 5G hologram konserine imza attık. 5G'yi Vodafone Sultanlar Ligi maçlarında ve Milletler Ligi kapsamında Türkiye'de gerçekleşen milli maçlarda şahin gözü sistemine entegre ederek karşılaşmalar sırasında ortaya çıkan istatistik ve ölçümlerin anlık olarak erişilebilir olmasını sağladık ve hem salonda hem de ekran başında seyir zevkini artırdık.

Malatya'nın Orduzu köyünden genç voleybolcu kızlarımızla Kadın Milli Voleybol takımımız arasında uzaktan bir 5G maçı organize ettik. Dünyada bir ilk olan Vodafone FreeZone 5G Kıtalar Arası Brawl Stars Turnuvası'nın çeyrek final, yarı final ve final etapları, test izni kapsamında Vodafone 5G üzerinden Beşiktaş-Üsküdar vapur hattında FreeZone teknesinde oynandı. İstanbul Havalimanı, 3 büyük futbol takımımızın stadyumları ve TBMM gibi lokasyonlarda diğer operatörlerle birlikte 5G'yi kullanılabilir hale getirdik.'

- '5G'li cihazların yaygınlaşması için çalışıyoruz'

5G'ye geçişi kolaylaştırmak için cihaz tarafında da yoğun çalışmalar yaptıklarını dile getiren Aksoy, marka işbirlikleri sayesinde 5G uyumlu cihazlarda özel kampanya ve indirimler sunduklarını söyledi.

Aksoy, 5G uyumlu cihaz kullanımını artırmak için kullanıcılarına hem fiyat hem erişebilirlik açısından avantajlar sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Yeni çıkan 5G cihazların pazara daha hızlı girmesi için üreticilerle yakın işbirliği yaptıklarını ifade eden Aksoy, 'Bugüne kadar Samsung, Xiaomi, Techo, Oppo, Vivo, Nubia gibi firmalarla önemli işbirlikleri yaptık. Samsung'un 5G uyumlu en uygun fiyatlı telefonunu Türkiye'ye getirdik. Türkiye'de 12 taksitle portföyünde ilk 5G'li cihazı satan operatör olduk ve önemli satış rakamlarına ulaştık.' dedi.

Aksoy, son 5 yılda sahada en fazla kapasite iyileştirmesi yapan operatör olarak tüm ekipmanlarıyla 5G'ye hazır ve uygun durumda olduklarının altını çizdi.

Almanya merkezli bağımsız araştırma şirketi umlaut'un nisan ayında yaptığı değerlendirmede Türkiye'de performansı en yüksek puan alan mobil şebeke seçildiklerini hatırlatan Aksoy, şunları kaydetti:

'Şirketimizin sunduğu 4.5G bağlantı kalitesi ve güvenilirliği umlaut'un yaptığı bu testlerle onaylandı. 1000 üzerinden 893 puanla İstanbul'da, 885 puanla ülke çapında en yüksek puanı aldık. Tüm bunları altyapımızın güçlülüğü sayesinde elde ettik. Altyapıdaki bu avantajlarımız sayesinde 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 il ve 922 ilçeyi 5G ile buluşturacağız. Kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone'un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanı olacak.'

- 'İhale sonrası kampanyayla kullanıcılara 300 milyon liralık fayda sağlandı'

Aksoy, 5G yetkilendirmesinin hemen ardından sevinçlerini kutlamak için kampanya düzenlediklerini belirtti.

İhale gününden başlayarak 5 gün boyunca mobil internetten 5G'li cihaz indirimlerine bir hediye verdikleri kampanyayı hayata geçirdiklerini söyleyen Aksoy, 'Yaklaşık 3 milyon müşterimize toplam 300 milyon lira fayda sağladık. Hemen arkasından yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Tüm Türkiye 5G'ye hazır olsun diye Vodafone FLEX ile müşterilerimize Vodafone'da kaldığı yıla göre seçili 5G uyumlu cihazlarda 5 bin liraya varan indirim sunuyoruz.' diye konuştu.

Vodafone Grubu'nun test ve inovasyon ortamını İspanya'dan İstanbul'a taşıdığını ifade eden Aksoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

'Türkiye, 6G'ye giden yolda global ölçekte stratejik bir merkez haline geldi. Proje kapsamında İstanbul'da bir açık alan test ortamı kuruldu. Burada yeni nesil mobil şebekede Open RAN, Massive MIMO, RedCap ve Ambient IoT gibi birçok yeni teknoloji ve özelliğin test edildiği ve referans alındığı bir ortam sunulacak. Kapsamda hem yerli hem de uluslararası mobil tedarikçi firmalarımız olacak. 5G ve 6G'ye giden yol için yenilikçi çözümler tanıtılacak. Tedarikçiler bu çözümleri Vodafone Türkiye'nin test şebekesinde hayata geçirecek. BESTT ile Türkiye'yi hem yerel pazar hem de Vodafone Grubu'nun tüm pazarları için mobil şebekede bir inovasyon üssü konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Bu gelişme, Türkiye'nin global teknoloji ekosisteminde söz sahibi olmasına katkı sağlayacak.'