İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) 'İletişimde 5G Devri' dosyasının bu bölümünde, Vodafone'un 5G teknolojisine yönelik hazırlıkları ve çalışmaları ele alındı.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, AA muhabirine, mobil iletişimde gelinen en ileri noktayı temsil eden 5G'yi global deneyimleri ve yerel uygulama güçleriyle Türkiye'de kullanıcıların hizmetine sunmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Halihazırda 4.5G'de performansı en yüksek puan alan operatör olarak 5G'ye de hazır olduklarını dile getiren Aksoy, 'Vodafone, tam 98 ülkede 5G deneyimi bulunan global bir şirket. Bilgi havuzumuz çok geniş, farklı ülkelerde farklı deneyimleri, teknolojileri bu havuzda biriktiriyor ve dünyanın dört bir yanında hizmet veren Vodafone şirketleri kullanıyor. Vodafone Türkiye olarak bu global deneyimimizi bugüne kadar olduğu gibi 5G teknolojisinde de ülkemize taşıyacağız.' şeklinde konuştu.

Aksoy, 5G hazırlıklarına özel izinlerle yaptıkları proje ve sanayiye yönelik uygulamalarla uzun zaman önce başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

'2021'de görme engelli Bager Çalışcı ile Haluk Levent'i 5G ile bir araya getirdik. Kusursuz kulak olarak da bilinen Bager Çalışcı Muş'tan, Haluk Levent ise İstanbul'dan piyanonun tuşlarına basarak 1400 kilometre mesafeden birlikte piyano resitali gerçekleştirdi. 2022'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dünyanın farklı yerlerinden çocukları Nil Karaibrahimgil ile aynı sahnede buluşturarak Türkiye'nin ilk canlı 5G hologram konserini gerçekleştirdik. Ayrıca, 5G'yi Vodafone Sultanlar Ligi maçlarında ve Milletler Ligi kapsamında Türkiye'de gerçekleşen milli maçlarda şahin gözü sistemine entegre ederek karşılaşmalar sırasında ortaya çıkan istatistik ve ölçümlerin anlık olarak erişilebilir olmasını sağladık.

5G destekli Şahin Gözü sisteminin bir ulusal ligdeki en uzun soluklu kullanımını gerçekleştirerek Avrupa'da bir ilke imza attık. Son olarak Malatya'nın Orduzu Köyü'nden genç voleybolcu kızlarımız ile Kadın Milli Voleybol Takımımız arasında uzaktan bir 5G maçı organize ettik. Bunların yanı sıra İstanbul Havalimanı, 4 büyük futbol takımımızın stadyumları ve TBMM gibi lokasyonlarda diğer operatörlerle birlikte 5G'yi kullanılabilir hale getirdik.'

'Her yıl yaptığımız yatırımlarla katkılarımızı büyütmeye devam ediyoruz'

Aksoy, 5G'nin sanayide kullanımına ilişkin uygulamaları da uzun zamandır Türkiye'de hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

'Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın kurduğu, kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT'te Türkiye'nin ilk 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke kurulumunu gerçekleştirdik. 4.5G'ye göre 10 kata kadar daha hızlı ve 10 kata kadar daha düşük gecikme olan MPN bağlantısı, endüstriyel kuruluşların açık alanda kalan bölgelerinde olası kamusal ağ ve Wi-Fi kesintisi sorunlarının önüne geçiyor.

Diğer yandan, özellikle metal yoğunluklu üretim tesislerinde Wi-Fi haberleşmesi tercih edilmesi durumunda karşılaşılan elektromanyetik gürültüden etkilenilmesi problemine de engel oluyor. Bu kapsamda sanayi ve savunma gibi siber güvenlik önlemlerinin kritik derecede önemli olduğu sektörlerde, kurum içi haberleşme güvenliğini de artırıyor.'

Aksoy, 5G'ye hazırlanmanın önemli bir koşulunun da müşterilerinin 5G uyumlu cihaza sahip olması gerektiği olduğunu vurgulayarak, mobil cihaz pazarının önde gelen markalarıyla işbirliği yaparak, bu markaların seçili 5G destekli modellerini Vodafone FLEX ödeme kolaylıklarıyla ulaşılabilir kıldıklarını ifade etti.

Uzun yıllardır Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etmek, dijitalleşmenin gücüyle ülke ekonomisine, toplumsal refaha ve kalkınmaya katkıda bulunmak için çalıştıklarını dile getiren Aksoy, 'Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biriyiz ve her yıl yaptığımız yatırımlarla katkılarımızı büyütmeye devam ediyoruz.' diye konuştu.

Altyapılarını en yeni teknolojilerle geliştirmeyi sürdürerek müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ettiklerine vurgu yapan Aksoy, yeni devreye aldıkları yapay zeka tabanlı Şebeke Kalite Endeksi isimli araca ilişkin şu bilgileri paylaştı:

'Bu araçla her bir müşterimizin kullanımına göre ağırlıklı bir skor hesaplayarak şebekemizde yaşadığı deneyimi takip edebiliyoruz. Teknolojik dönüşüme liderlik ediyor, en yeni teknolojileri kendi operasyonlarımızda kullanmanın yanında başka kurumlara da sağlıyoruz. Altyapı yatırımlarının yanı sıra abonelerimize kolay, erişilebilir bir iletişim dünyası sunmak için çok sayıda projeyi hayata geçirdik.'

'5G Türkiye'de dijitalleşmenin geleceğini belirleyecek'

Aksoy, 5G'nin yalnızca bir teknoloji geçişi değil, ekonomik ve toplumsal dönüşümün temel taşı olduğunu, daha fazla spektrumun kullanıma açılmasının, kapsama ve hizmet kalitesini artırırken, üretimden eğitime, sağlıktan lojistiğe kadar geniş bir yelpazede dijitalleşme fırsatları doğuracağını söyledi.

700 MHz bandının kapsama bandı olarak eşit şekilde dağıtılmasının, ülke genelinde dijital kapsayıcılık açısından kritik bir adım olduğunu dile getiren Aksoy, 'Ayrıca mobil lisansların 2029 sonrası dönemi de kapsayacak şekilde düzenlenmesini de 'uzun vadeli planlama, yatırım sürdürülebilirliği ve sektörel öngörülebilirlik açısından önemli bir güvence' olarak görüyoruz.' dedi.

Aksoy, 5G'ye geçişin topyekun değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu vurgulayarak, Türkiye olarak maksimum faydanın elde edilebilmesi için birçok alanda yatırım yapılması, dengelerin gözetilmesi ve verimliliğin göz önünde bulundurulmasının önemli olduğunu belirtti.

Vodafone olarak, 5G'yi Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde gerçek bir sıçrama fırsatı olarak gördüklerinin altını çizen Aksoy, '5G, Türkiye'de dijitalleşmenin geleceğini belirleyecek, bireysel kullanıcıların deneyimlerini, kurumların iş yapış biçimlerini, sanayiden sağlığa, eğitimden girişimciliğe kadar birçok alanı dönüştürecek bir potansiyel taşıyor.' ifadelerini kullandı.

Aksoy, 5G'nin yeni bir sanayi devrimi etkisi yaratacağını, benzeri görülmemiş üretkenlik seviyelerinin kilidini açacağını ve endüstriyel ortama önemli faydalar sağlayacağını kaydetti.

Dünyadaki örneklere bakıldığında, 5G teknolojilerinin fabrikalarda, mağazalarda, ulaşım altyapısında, limanlarda uygulandığını anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

'Verimlilik artışı, maliyet tasarrufu gibi operasyonel faydalarla beraber kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. 5G, IoT ve bulut gibi hizmetlerde çok önemli bir atılım yaratacak. Akıllı şehirdeki trafik ışıkları, akıllı sokak lambaları, akıllı POS cihazı, motor takip cihazı, üretimde kamera, akıllı saat, uzaktan sağlık hizmetleri ve daha niceleri bu evrene dahil. Bu devasa ekosistemi 5G altyapısıyla mümkün kılabileceğiz.'

Aksoy, yapay zeka uygulamalarından videolara, makinelerin birbirleriyle kesintisiz şekilde konuşmasından petabaytlarca verinin depolanmasına kadar olan iş süreçlerinde en önemli belirleyicilerin başında 5G teknolojisinin geleceğini ifade ederek, gelecek dönemde bu verilere en hızlı ve güvenli şekilde erişim sağlayabilen şirketlerin geleceğe kalabilecek işletmeler arasında gösterileceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Mehmet Selçuk Güçlü