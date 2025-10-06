İSTANBUL (AA) - Vodafone Business sağladığı teknolojik destek, kurumsal tarife ve altyapı hizmetleriyle Koru Grubu'nun teknoloji ortağı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda şirket Koru Grubuna, Mobil Numara Taşıma & Santral Sabit Ses ve Mobil Entegrasyonu, Microsoft Office 365 & Windows Pro ve DC Lisanslama'nın yanında Yüksek Hızlı İnternet Altyapısı ve Red Wi-Fi 3.0 çözümü sunmaya başladı.

Sağladığı müşteri memnuniyeti ve operasyonel verimliliğin yanında Vodafone Business, güvenlik açısından da kurumsal müşterisinin dijitalleşme yolculuğundaki önemli partnerlerinden biri oldu.

Şirket tarafından Koru Grubu'na sunulan Red Wi-Fi 3.0 çözümü, gelişmiş erişim noktaları, merkezi yönetim paneli ve güvenlik katmanlarıyla öne çıkıyor.

Bu teknolojinin kullanımı sayesinde hem Koru Hastanesi'nde hem de Bolu Koru Otel'de kullanıcılar kesintisiz, yüksek hızlı ve güvenli internet deneyimi yaşıyor.

Akıllı yük dengeleme ve otomatik ağ optimizasyonu özellikleri ile yoğun hasta ve ziyaretçi trafiğinin olduğu sağlık tesislerinde bağlantı sürekliliği sağlanırken, detaylı raporlama ve kontrol imkanı ile kurum ağları uçtan uca yönetilebiliyor.

Mobil Numara Taşıma & Sabit Ses ve Mobil Entegrasyonu, iletişimi daha verimli ve maliyet avantajlı hale getirirken, Microsoft Office 365, Windows Pro ve DC Lisanslama projeleri de iş gücüne uzaktan erişim ve bulut tabanlı çalışma kolaylığı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Vodafone Business'ı yalnızca bir telekom şirketi olarak değil, nesnelerin interneti, veri merkezleri üzerinden sağlanan bulut uygulamaları ve yapay zeka destekli çözümler gibi hizmetlerle, işletmelerin dijital dönüşümlerini mümkün kılan bir teknoloji ortağı olarak konumlandırdıklarını belirtti.

Kestioğlu, Koru Grubu'na sunmuş oldukları inovatif ve güvenilir çözümlerle müşterilerin teknoloji iş ortağı olduklarını kaydetti.

İşbirlikleri kapsamında Mobil Numara Taşıma hizmetlerine Koru Grubu'nun 350 adet mobil numarasını Vodafone bünyesine kazandırdıklarını aktaran Kestioğlu, bu sayede mobil fatura maliyetlerini de düşürdüklerini anlattı.





- 'Yarının avantajlarını bugünden sunmaya devam edeceğiz'

Partnerlerine sağladıkları Microsoft Office 365 & Windows Pro ve DC Lisans Projesi özelinde verilerin bulut depolama alanında tutulması, her yerden erişim kolaylığı ve kullanılan kurumsal uygulamalarla birlikte tam entegrasyon alanı sağlamış olduklarını vurgulayan Kestioğlu, Yüksek Hızlı İnternet Altyapısı ve Red Wi-Fi 3.0 ürünleriyle de iş ortaklarına yüksek hızlı internet altyapısını uygun maliyetlerle verdiklerini belirtti.



Kestioğlu, müşterilerin iş gücündeki verimliliklerine katkı sağladıklarını belirterek, 'Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Vodafone Business olarak Türkiye genelindeki tüm KOBİ ve işletmelerin güvenilir dijital dönüşüm danışmanı olarak yanlarında olmayı hedeflerken, kurumsal müşterilerimize yarının avantajlarını bugünden sunmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Koru Sağlık Grubu Genel Müdürü Ali Özön'de Koru Sağlık Grubu olarak dijitalleşmeyi sağlık hizmetlerinin merkezine aldıklarını aktardı.

Vodafone ile yürüttükleri işbirliği sayesinde, bilgi teknolojileri altyapılarını güçlendirdiklerini, veri güvenliğini ve operasyonel verimliliklerini artırdıklarını paylaşan Özon, bu dönüşümün, hastalarına sundukları sağlık hizmetlerinde hız, erişilebilirlik ve güvenilirlik standartlarını daha da ileriye taşıyacağını anlattı.











