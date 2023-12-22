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Sezonun ilk yarısının son haftasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

Ligde 2023-2024 sezonun ilk yarısı yarın ve 24 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

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