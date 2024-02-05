Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Nilüfer Belediyespor; erkeklerde ise Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank, Arkas Spor ve Fenerbahçe Parolapara Avrupa'da tur arayacak.

Türk takımlarının Avrupa'daki maç programları şu şekilde:

Yarın 20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Mint Vero Volley Challenge Kupası yarı final ikinci maç

Yarın 17.00 Eczacıbaşı Dynavit-SC Prometey Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maç

7 Şubat Çarşamba 18.00 Halkbank-Grupa Azoty ZAKSA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maç

7 Şubat Çarşamba 18.00 Nilüfer Belediyespor-Neptunes Challenge Kupası yarı final ikinci maç

7 Şubat Çarşamba 19.00 Arkas Spor-Olympiakos CEV Kupası çeyrek final ikinci maç

7 Şubat Çarşamba 20.00 Fenerbahçe Parolapara-Greenyard Maaseik CEV Kupası çeyrek final ikinci maç

8 Şubat Perşembe 19.30 VakıfBank-PGE Rysice Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maç