Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası rövanş mücadeleleri için sahaya çıkacak.

Kadınlarda Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Halkbank, Fenerbahçe Parolapara ve Arkas Spor, 28-29 Şubat tarihlerinde Avrupa'da tur arayacak.

Türk takımlarının Avrupa'daki maç programları şu şekilde:

28 Şubat Çarşamba 19.00 Ziraat Bankkart-Guaguas Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç

28 Şubat Çarşamba 20.00 Fenerbahçe Opet-Allianz MTV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç

28 Şubat Çarşamba TSİ 21.0 SVG Lüneburg-Arkas Spor CEV Kupası yarı final ikinci maç

28 Şubat Çarşamba TSİ 22.0 Savino Del Bene-Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç

28 Şubat Çarşamba TSİ 22.3 Cucine Lube-Halkbank Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç

29 Şubat Perşembe 19.00 Fenerbahçe Parolapara-Asseco Resovia CEV Kupası yarı final ikinci maç

29 Şubat Perşembe TSİ 20.3 Antonio Carraro Imoco Volley-VakıfBank Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç