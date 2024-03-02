Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de ilk yarı 2-0 geriye düşmeleri nedeniyle ikinci 45 dakikada oyunun kendileri için zorlaştığını belirtti.

Oyuncu değişiklikleri ve girdikleri pozisyonların skor bulmaya yetmediğini söyleyen Demirel, şunları kaydetti:

"Kazanmamız ya da puan almamız gereken bir maçtı. Çünkü artık durumumuz kırmızı bölgeye doğru kesinleşti. Orası için mücadele edeceğimiz belli oldu. Kırmızı bölge için çok mücadele eden takım var. Burada son 10 haftada fazla puan toplayan takım bence ligde kalacaktır, daha rahat edecektir. Önümüzde 10 haftada 30 puan var. İnşallah toplayabildiğimiz puanı toplayarak ligde kalmaya çalışacağız."