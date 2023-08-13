İstanbul

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Pendikspor'u 5-1 yendi.

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, kendileri için önemli olanın Hatay halkını ve depremzedeleri umutlandırmak olduğunu söyledi.

Depremin ardından 5-6 aylık bir süreç geçtiğini dile getiren Volkan Demirel, "Sahaya çıkıp Hataylılara, depremzedelere umut olabildiysek, en önemli galibiyet budur. Sahaya çıkan oyunculara, Hatay'a gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Onlar için sahaya çıktık. Beş gollü bir galibiyet aldığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Takımının attığı ilk golün ardından duygulanan ve bu durumun, duygudan çok daha öte bir his olduğunun altını çizen Demirel, şöyle devam etti:

"İlk golü attığımız için, sahaya çıktığımız için, birikmişliğin verdiği bir durumdu duygusallaşmak. Böyle bir durumdan desteklerle beraber buralara gelmek önemliydi. Destek veren herkese çok teşekkürler. Destekler olmasa bu takımı kuramazdık. Duygulanmamak mümkün değil."

Takımının fiziksel açıdan iyi durumda olduğunu ve lige iyi hazırlandıklarını da belirten Demirel, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Transfer ettiğimiz oyuncuların hepsini kendim izledim, yorumladım, kendim konuşup buraya getirdim. Ne istediğimi biliyorlardı. Bütün transferlerimizi sezon başlamadan yaptık. Bu hafta içi bir transferimiz gelecek, akabinde bir transferimiz daha olacak. Bizim avantajımız sezona daha önce hazır olmaktı. Ne istediğimi biliyordum ve ona göre oyuncular seçtiğim için ne olacağını tahmin edebiliyordum. Beş gol attık ama kaçan en az 5 gol vardı. Skor önemliydi ama benim için ne galibiyet, ne mağlubiyet önemli. Benim tek derdim depremzedelere umut olabilmekti. Onlara umut olabildiğimizi düşünüyorum."

"Hem fiziksel hem de taktiksel anlamda hazır değiliz"

Pendikspor teknik direktör Osman Özköylü, takımının fiziksel ve taktiksel anlamda hazır olmadığını söyledi.

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, ligin ilk maçının kendileri adına hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Maça iyi başladıklarını ancak kalelerine gelen ilk topun gol olduğunu söyleyen Özköylü, golün ardından pozisyon bulduklarını ancak değerlendiremediklerini vurguladı.

İlk yarıda kalelerine 4 top geldiğini, bu topların 2'sinin gol olduğunu ve 1'inin direkten döndüğünü dile getiren Özköylü, "Savunmadaki basit hatalar, orada oynayan oyuncuların seviyesine yakışmadı. Kaybettiğimiz toplardan sonra veremediğimiz tepkiler, sorunlar yaşamamıza sebep oldu. İkinci yarıda yeni bir heyecanla 3 değişiklik yaparak farklı bir şey denemek istedik ama ilk düdükle beraber kalemizde golü gördük. Maçın ikinci yarısı başlamadan bizim için maç bitti." ifadelerini kullandı.

Maçta kendileri adına her şeyin olumsuz gittiğinin altını çizen Özköylü, şöyle devam etti:

"Bizim gerçek potansiyelimiz bu değil. Sıkıntılarımız var. Yeni ve toplama bir takımız, eksiklerimiz var, transfer etmeyi düşündüğümüz oyuncular var. Ama bir türlü takıma katamadık. Birçok oyuncu sonradan geldi. İki gün önce gelen Oscar'ı oyuna soktum. Bir hafta önce gelen Eze'yi takımla birlikte fazla çalışmadan oyuna almak zorunda kaldım. Bize güç katacağını düşündüğümüz oyuncular takıma geç katıldı. Hem fiziksel hem de taktiksel anlamda istediğimiz seviyeye gelemedik. Önümüzdeki süreci doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Bizim için önemli bir dersti."

Beşiktaş maçı öncesinde ders aldıklarını da söyleyen Özköylü, şunları kaydetti:

"Beşiktaş maçı mutlaka bu karşılaşma gibi olmayacak. Elimizdeki oyuncuların genel durumunu görme şansımız oldu. Fiziksel olarak hazır olmayan isimler var. Elimizde kullanacağımız oyuncuları doğru şekilde seçerek Beşiktaş maçına çıkacağız. Belki farklı bir diziliş, farklı bir oyunla sahada olacağız. Bu maçı izleyip çıkaracağımız sonuçlar çok önemli. Bu haftaki gibi kötü bir görüntü olmayacak. Beşiktaş çok önemli bir takım. Ritim yakaladılar. Ama bu maçı oynamaya mecburuz. Keşke hazırlanmaya zamanımız olsa. Bu bir hafta içinde ne kadar hazırlanabilirsek bunu yapacağız."

AA