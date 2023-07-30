Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Wagner grubu ile ilgili basına açıklamalarda bulundu. Başbakan Morawiecki, Wagner’e ait 100’den fazla paralı askerin Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Rusya’nın Kaliningrad bölgesine ilerlediğini belirtti.

Hibrit saldırının ayak sesleri olduğunu belirten Morawiecki, “Şimdi durum daha da tehlikeli hale geliyor.” dedi. Polonya Başbakanı'na göre, Wagner Grubu üyeleri göçmenlerin AB'ye geçişine yardımcı olmak için Belarus sınır güvenlik görevlileri olarak giyinebilir ya da AB'ye girmek için kendilerini göçmen görünümü verebilir.

SINIRLAR KAPANABİLİR

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski de dün yaptığı açıklamada, “Wagner’in dahlinin olduğu ciddi hadiselerin” yaşanması durumunda Polonya, Litvanya ve Letonya'nın Belarus’a sınırlarını ortaklaşa kapatabileceklerini açıklamıştı.

Litvanya İçişleri Bakan Yardımcısı Arnoldas Abramavicius, Polonya ve Litvanya'nın Wagner paralı askerlerinin yol açtığı endişe sebebiyle Belarus sınırını kapatmayı düşündüklerini açıkladı. Abramavicius, gazetecilere verdiği demeçte, "Değerlendirmeler gerçek. Sınırın kapatılması ihtimali var" dedi.

HABER:DUHA SENA OSKAY