İSTANBUL- Müziğe 7 yaşında piyano ile başlayan Kordel, 2011 yılında solo ve ritim gitarist olarak gruplarda yer almaya başladı. Yaptığı coverlarla beğeni toplayan müzisyen, “Sıcak Şarap”, “Dönme”, “Son Dans” ve “Sevsek de Olmuyor” teklileriyle büyük kitlelere ulaştı.

Batuhan Kordel, pop/rock tarzı şarkıları ile 21 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada Avlu sahnesinde olacak.

World Akustik konser serisi, 25 Ağustos tarihine kadar her Cuma rap, hip-hop, rock ve alternatif müziğin sevilen isimlerini ağırlamaya devam edecek.

HABER: METE YILMAZ