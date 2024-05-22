Durum bölümü, kişisel ifadelerimizi paylaştığımız, kimi zaman mizahi, kimi zaman derin düşüncelerimizi paylaştığımız bir alandır. Bu bölüm, gizlilik seçeneğiyle isteğe göre paylaşılan aşk, hayat çıkarımları, ve öfke gibi duyguları dışa vurmak için kullanılır.

İşte sizin için hazırlanmış WhatsApp biyografi sözleri;

● Hayat, insanın kendine tahammülünü kolaylaştırmak için bu kadar zor.

● İnsan, tüm kötülüklerin anasıdır.

● Bir kez kaybettim sonrakileri umursamadım.

● Sen beni çok sonra anlayacaksın.

● O gece uyuyamadım sadece düşündüm.

● Önce kafamı karıştırdı sonra gecemi gündüzüme.

● Dalga geçebilen hayatta kalır.

● Lütfen kalbime iyi davranın.

● Nereden baksan rezil bir hayat.

● Çabasını görmediğin hiç kimsenin sevgisine inanma.

● Özlerim ben seni seninle bile..

● Kırk yılın başında halim hatırım sorulsa ne yazar sorulmasa ne?

● Ya deliler haklıysa?

● O biri hiç yokmuş abi, ben hep var sanmışım.

● Hep arkada kalanlar bir gün ansızın önünü keser.

● İnsanı hayat değil, Ulaşamadığı hayaller öldürür.

● Derin bir nefes alın ve kim olduğunuzu hatırlayın.

● Ve ben artık; kimsenin samimiyetine inanmıyorum.

Aşk İçerikli WhatsApp Hakkında Sözleri

WhatsApp biyografi sözleri sıkça aşk sözleriyle süslenir. Tartışmalar veya ayrılıklar gibi zor anlarda, bu durumlar en hızlı paylaşılan ve duygusal ifadelerimizi yansıtan alanlar arasında yer alır. Wp biyografi sözleri, aşk hayatımızın günlüğü niteliğindedir. WhatsApp biyografi sözleri hakkında sözlerini güncellemek isterseniz, sizin için hazırladığımız sözlere göz atabilirsiniz.

● İnsan sevmeye başlayınca yaşamaya da başlar.

● Bu kalp bi sende titrer.

● Ne yani! Hep mi uzaktan seveceğim seni.. Hiç mi beraber uyanmayacağız?

● Sen benim dallarımı güneşe çevirme sebebimsin.

● Adını söylemek için aldığım nefesi seviyorum.

● Söyleyecek çok şey vardı ama söylememeye karar verdim.

● Aşka inanmayanlara seni anlattım.

● Aynı şarkıda aynı anda ağlamak.

● Her anımda imzan var.

● Gözümden gitmiyor, güzel gözlerin.