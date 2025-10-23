İSTANBUL (AA) - Yandex Search Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Popovskiy, yapay zeka destekli yeni nesil ürünlerin etkisiyle 2025'te önemli bir büyüme yakaladıklarını, Türkiye'deki arama motorunun kullanıcı sayısının geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 75'ten fazla arttığını söyledi.

Popovskiy, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin (TRAI) bu yıl 8'incisini düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Türkiye pazarına 2024'ün sonunda giren ve Yazeka arama motorunu Türk kullanıcıların hizmetine sunan Yandex Türkiye'nin, son bir yılda entegre edilen yapay zeka özellikleri sayesinde başarı grafiğini yukarı taşıdığını belirten Popovskiy, Yazeka'nın kullanıcılar tarafından hızla benimsendiğini ifade etti.

Popovskiy, yılın başından bu yana Yazeka'nın kullanıcı sayısının iki katına çıktığını dile getirerek, Yandex Türkiye'nin son bir yıldaki performansına ilişkin şu bilgileri verdi:

'2025 gerçekten iyi bir yıl oldu. 2024'ün sonunda arama motorumuzu tamamen yeniden yapılandırdık ve çok popüler hale gelen yapay zeka özellikleri ekledik. Bu da Yandex Search'ü çok daha başarılı bir hale getirdi. Yandex Search'ün kullanıcı kitlesi geçen yıl sonundan bu yana yüzde 75'ten fazla arttı. Yazeka da oldukça popüler. Şu anda tüm arama sorgularının yüzde 40'ından fazlası onun yardımıyla yanıtlanıyor. 2025'in başından bu yana Yazeka'nın kullanıcı sayısı iki katına çıktı. Bu nedenle bizim için gerçekten başarılı bir yıl oldu.'

- 'Türkiye'nin dili ve kültürüne odaklanmanın önemli bir karşılık bulacağına inanıyoruz'

İnternet kullanım şeklinin yapay zekayla ciddi bir dönüşüm geçirdiğini ifade eden Popovskiy, genç kuşağın interneti artık sadece arama yapmak için kullanmadığını, günlük yaşamda pek çok aktiviteyi gerçekleştirirken yapay zeka destekli sohbet robotlarından faydalandığını söyledi.

Bu kullanım değişikliğinin şirketlere yeni sorumluluklar yüklediğini belirten Popovskiy, şöyle devam etti:

'Genç kuşağın interneti tamamen farklı bir şekilde kullandığını görüyoruz. Burada sadece kısa videolardan ya da TikTok'tan değil, internetin kendisine yaklaşımlarından söz ediyorum. Yapay zeka destekli arama, geleneksel internet kullanımını gençler için çok daha kolay hale getirdi. Ancak gençler yapay zeka sohbet robotlarını da benimsedi. Bu robotlarla sadece bilgi almak için değil, arkadaşları ya da aileleriyle nasıl konuşmaları gerektiği ya da tıbbi konularda tavsiye almak için bile sohbet ediyor. Bu durum sektördeki tüm şirketler için sorumluluk seviyesini artırıyor.'

Popovskiy, Yandex Türkiye'nin 2026'da da Türkiye pazarında büyümeye ve yeni uygulamaları kullanıcılarla buluşturmaya devam edeceğini dile getirerek, 'Biz, Türkiye'nin yerel pazarı, yani dili ve kültürüne odaklanmanın önemli bir karşılık bulacağına inanıyoruz. Bu eğilimleri yansıtacak yeni bir uygulamayı yıl sonuna kadar tanıtmayı planlıyoruz. Herkesi bekleme listesine katılmaya ve bu yeni ürünü ilk deneyimleyenler arasında yer almaya davet ediyoruz.' diye konuştu.

Yeni uygulamanın internetin yeni nesil kullanım biçimlerine kapı aralayacağını belirten Popovskiy, 'Arama motorları, önceki kuşaklar için internete açılan kapı işlevi görüyordu. Yeni ürün ise yeni internetin, yani gelecek kuşağın internetinin kapısı olmayı hedefliyor.' ifadesini kullandı.

- 'Bilgisayarlar yakında bizim adımıza hareket eden sistemler haline gelecek'

Popovskiy, Türk kullanıcıların, teknolojiye ilgisinin yüksek, yeniliklere açık ve deneyim konusunda hevesli olduğunu dile getirerek, 'Türkiye'deki genç Yandex kullanıcılarının özellikle yapay zeka teknolojilerini kullanmaya oldukça hevesli olduğunu görüyoruz. Yapay zeka, birçok Türk insanı için şimdiden günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş durumda. Bu da Türkiye'yi diğer pazarlarımızdan belirgin şekilde ayırıyor.' dedi.

Etken yapay zeka (Agentic AI) ile sohbet robotlarının birleşiminin dijital teknolojilerde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyleyen Popovskiy, insanların sohbet robotlarını artık yeni hedeflere ulaşmak için de tercih ettiğini belirtti.

Popovskiy, bu robotların geleneksel tarayıcılar ve arama motorları gibi internet ürünlerinin sağladığı sezgisel kullanım ve kolaylık seviyesine henüz ulaşamadığına işaret ederek, etken yapay zekanın gelişimine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

'Etken yapay zeka, bilgisayardan sizin yerinize bir işi yapmasını istemek anlamına geliyor. Bu yeni bir çağın başlangıcı. Bugüne kadar bilgisayarlar bize yardım eden araçlardı ancak yakında bizim adımıza hareket eden sistemler haline gelecekler. Bundan sonraki adımın, yapay zekayı daha geniş kitleler için daha kullanılabilir ve erişilebilir hale getirmek olduğunu düşünüyorum.

Elbette bu durum pek çok soruyu ve endişeyi de beraberinde getiriyor. Bu teknoloji henüz erken aşamalarda, hatta kimi zaman deneysel düzeyde olsa da bazı alanlarda şimdiden etkileyici sonuçlar veriyor. Örneğin Yandex Search'te alışveriş için etken yapay zekayı kullanıyoruz. Bu sistem, farklı internet siteleri arasında en uygun fiyatları bulmakta kullanıcılara yardımcı oluyor ve şu ana kadar 100 binlerce kişi için oldukça faydalı oldu.'