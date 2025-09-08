Doç. Dr. Mehmet Yıldız, yapay zeka ve spor ilişkisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız, yapay zeka uygulamalarının, Türkiye'de sakatlıkların rehabilitasyonundan, antrenman programlarının hazırlanmasına kadar artık bir çok alanda etkisini gösterdiğini belirtti.

Türk girişimciler tarafından ülkemizde yapılmış çok sayıda yapay zeka uygulamasının olduğunu aktaran Yıldız, "Hentbol, basketbol, yüzme, tekvando gibi branşlarımızda da özellikle performans takibi sürecinde kullandığımız pek çok yapay zeka uygulaması mevcut. Türk markası olan bu uygulamalar dünyadaki örnekleriyle yarışabilecek kalite ve güvenlikte ve şu an sahada hizmet etmekteler." dedi.

"Yapay zekayla artık bir antrenör sporcusuna performans testi yapabiliyor"

Yıldız, Türkiye'de bu alanda çalışan kişilerin desteklendiğinde çok kıymetli projeler ortaya koyduklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ülkemizde geliştirilmiş bir yapıdan bahsedeyim. Genç girişimcilerimiz, bizim öğrencilerimizin geliştirdiği bir sistemde mesela biyomekanik analizler üzerinden sporcuların performans ölçümlerini yapabiliyoruz. Ve bunun için bir laboratuvara ihtiyacımız yok. Bugün sadece telefonunuzdaki kamera pek çok ölçümü almak için yeterli. Bu bize ne sağlıyor? Çok büyük maliyetlerden kurtulmuş olmak. Yapay zeka sayesinde bir antrenör artık sporcusuna Türkiye'nin her yerinde performans testi yapabiliyor. Bu da efektif olarak ülke ekonomisine çok büyük bir katkı sağlıyor. Ülkenin dünyadaki prestijini artırıyor. Her şeyden öte performans sporcusu yetiştirme boyutunda çok ciddi katkılar sağlıyor."

"VAR sistemi yapay zeka uygulamalarının en iyi örneklerinden biri"

Doç. Dr. Mehmet Yıldız, yapay zeka uygulamalarının en iyi örneklerinden birinin video yardımcı hakem (VAR) sistemi olduğunu söyledi.

Yapay zekanın futbolda özellikle etkisini gösterdiğini aktaran Yıldız, "Bugün futbolda bir yapay zeka uygulaması olan video yardımcı hakem (VAR) sistemi hakem kararlarına yön veren en önemli unsurlardan biri haline geldi. VAR sistemi dediğimiz şey, tabii ki bir yazılım üzerine, saha içerisinde belli referans noktalarından bazı veriler, bilgisayar yazılımına çekiliyor ve bu yazılım üzerinden bazı senaryolar oluşturuluyor. Bu tamamen karar destek sistemleri olarak aslında devrede. Hakemin yerine doğrudan karar vermek yerine hakemin karar verme sürecinde ona destek olmak için kullanılan bir sistem." ifadelerini kullandı.

"Bu alanda millileşme politikalarının biraz daha ön plana çıkarılması ve yatırım yapılması gerek"

Yapay zeka uygulamalarına üniversitelerin teknoparklarında kurulan şirketler ile bazı özel teşebbüslerin öncülük yaptığına ancak bunun yeterli olmadığına dikkati çeken Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha da gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünya AR-GE yatırımlarına çok büyük paylar ayırıyor. Maalesef bir öz eleştiri yapacak olursak ülkemizde bu tür yatırımlar henüz istediğimiz seviyede değil. Bu bir ticarileşme yarışı. Ürünün ticarileşme potansiyeli son derece önemli. Bunun için de pazarda yer edinmeleri gerekiyor. Burada sorun yaşıyor yerli yatırımcılar. Çünkü yıllardır kemikleşmiş, markalaşmış ürünlerle rekabet etmeleri gerekiyor. Bu da kolay olmuyor. Bunun için milli yatırımlara destek verilmesi, bununla alakalı bir bilinç oluşturulması hepimizin görevi. Bu görevi yerine getirirsek umuyorum ki ülkemizde bu konuda iyi yerlere gelecektir. Ülkemizde çok ciddi çalışmalar ve yatırımlar var. TÜBİTAK önemli kurumlarımızdan bir tanesi, projelendirmeler yine bu işin önde gelen unsurlarından bir tanesi, bu sistemler daha efektif hale getirilerek yapılabilir. Yerli teknoloji geliştiren insanımıza, Türk insanımıza fırsat vermeleri gerekiyor. Bu alanda millileşme politikalarının biraz daha ön plana çıkarılması ve yatırım yapılması gerek. Gençlerimizi, yatırımcılarımızı destekleyelim. Yurt dışında yapılan ürünlerden, teknolojilerden çok daha iyisini yapabilecek gençlerimiz var."