Haber: Damla Oya Erman

Ancak Salarship adlı iş arama motorunun yaptığı yeni bir analiz, ABD'nin hangi bölgelerinin YZ tarafından en çok tehdit edildiğine odaklandı ve başkent Washington, D.C.'nin en fazla risk altında olduğunu belirledi.

Salarship tarafından gerçekleştirilen bu yeni çalışma, ABD eyaletlerini ve topraklarını YZ'ye karşı duyarlılıklarına göre, hem kaybedilen iş sayısı hem de yüzde olarak sıraladı.

En kalabalık eyaletlerin mutlak anlamda YZ'ye en savunmasız olduğu, en fazla iş kaybına uğrama riski taşıyan ilk beş eyaletin, aynı zamanda ülkenin en yoğun nüfuslu eyaletleri arasında yer aldığı görüldü. California, 5.3 milyon işle birinci sırada yer alırken, onu Texas (4 milyon), Florida (2.95 milyon), New York (2.87 milyon) ve Illinois (1.8 milyon) takip etti.

Ancak iş kaybının yüzde olarak en fazla olacağı eyaletlere ve topraklara odaklandığımızda, bu listede başkent Washington, D.C. birinci sırada yer aldı ve başkentteki işlerin neredeyse üçte biri (%32.56) YZ tarafından ortadan kaldırılma tehdidi altında.

Salarship CEO'su Nathan Brunner, "D.C., 60.000'den fazla ofis ve idari çalışanıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük bürokratik eyalettir" dedi ve "Bu meslekler, açık ara en fazla YZ'ye karşı savunmasız olanlardır" şeklinde açıklamada bulundu.

Puerto Rico, yüzde olarak en fazla tehdit altındaki ikinci sırada yer aldı, U.S. bölgesinin işlerinin %32.18'i riske girdi. Brunner, bu Karayip adasının düşük işgücü maliyeti ve turizm sektörü nedeniyle satışla ilgili işlere ağırlık verdiğini açıkladı, ancak satışla ilgili birçok görevin YZ tarafından potansiyel olarak değiştirilebileceğini belirten bir Accenture raporuna dikkat çekti.

Listedeki üçüncü sırada Florida bulunuyordu çünkü Brunner, eyaletin "öncelikle bir hizmet ekonomisine sahip olduğunu" söyledi. Şirketin çalışması, birçok hizmet işinin otomasyon ve teknolojik yer değiştirmeye son derece duyarlı olduğunu belirledi.

Sıralamadaki bir sonraki eyalet Delaware idi ve işlerinin %31.76'sını YZ'ye kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Brunner, "Delaware, hafif vergilendirme ve iş dostu yasaları nedeniyle finans şirketleri için özellikle çekici" dedi ve "Ne yazık ki, finansal operasyonlarla uğraşan meslekler, YZ tarafından değiştirilme riski yüksek olan mesleklerdir" şeklinde açıklama yaptı.

Son olarak, Arizona, işlerinin %31.64'ünü kaybetme riski nedeniyle listede beşinci sıradaydı. Brunner, "Arizona'nın hukuk, finans ve idari sektörlerde kolayca değiştirilebilen mesleklerin çok olduğunu" belirtti, ancak "Arizona'nın yüksek riskli olması için belirgin bir faktör yok" şeklinde ekledi.