İSTANBUL- Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle başlatılan “Yarını Kodlayanlar” projesinde bu yıl ana odak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar olacak. Afet bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesi kapsamında ilk konteyner teknoloji sınıfı Adıyaman’da açıldı. Konteyner sınıfta 7-14 yaş arası çocuklar için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecek; oyun terapisiyle psikososyal destek sağlanacak. Adıyaman’ın ardından Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da da konteyner teknoloji sınıfları kurulacak. Toplam 100 bin çocuğa ulaşılması hedeflenen projede bir gezici eğitim çadırı da afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret ederek çocuklar için eğitim ve etkinlikler düzenleyecek.

“Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesi kapsamında yapılan çalışmalar Adıyaman Sultangazi Belediyesi Konteyner Kent’te düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Taha Aydoğmuş’un katılımıyla düzenlenen toplantı sonrası konteyner teknoloji sınıfı ziyaret edildi.

HABER: METE YILMAZ