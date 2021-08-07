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TİGEM’den küçükbaş hayvan satışı

TİGEM'den reforme kuzu satışı

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
07 Ağustos 2021 Cumartesi 12:56
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TİGEM’den küçükbaş hayvan satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre;  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Gözlü Tarım İşletmesi, 8.000 baş Akkaraman ırkı reforme erkek kuzu, 550 baş Acıpayam ırkı reforme erkek kuzu, 250 baş Bafra Irkı reforme erkek kuzu ve 950 baş Bafra Melezi erkek kuzu olmak üzere toplam 9 bin 750 baş reforme erkek kuzuyu canlı ağırlık üzerinden partiler halinde pazarlık sureti ile satacak. 

İhale 12 Ağustos 2021 Perşembe günü Saat 14.30'da Konya ili Sarayönü ilçesine 28 kilometre mesafedeki İşletme merkezinde Alım Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhale hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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