İSTANBUL- Ladino müziğinin sıra dışı yorumcusu olarak kabul edilen ve müzikal yolculuğunda Türkiye’ye ait ezgileri de kullanan Yasmin Levy, 10 Ağustos’ta Turkcell Vadi’de konser verecek. Yıllara dayanan ustalığı ve farklı türleri harmanladığı etkileyici sesiyle Yasmin Levy, Piu Entertainment’ın 10. yıl konserlerinde Latin ve Sefarad müziğinden Endülüs flamenkosuna, Türk müziğinden Arap ezgilerine kadar birçok farklı müziği harmanladığı benzersiz müziği ile sevilen şarkılarını seslendirecek.

6 yaşındayken piyano çalmayı öğrenen ve 21 yaşında ilk kez izleyici karşısına çıkan Yasmin Levy’nin müziği hakkında The New York Times, USA Today, Boston Globe, The Sunday Times, The Times, The Independent gibi dünyanın en önemli gazetelerinde pek çok olumlu yorum yayınlandı. Yasmin Levy ayrıca Sidney Opera House, Londra Barbican Center, New York Carnegie Hall gibi dünyanın en prestijli salonlarında ses getiren konserler gerçekleştirdi. Kültürlerarası iş birliğine yaptığı katkı nedeniyle bestelediği “Me Voy’’ şarkısıyla Anna Lindh Uluslararası Şarkı Sözü Yarışması’nda birincilik kazandı.

Ortadoğu çatışmaları sırasında yaptığı gönüllü yardım çalışmaları nedeniyle “Çocuk ve Barış İyi Niyet Elçisi” seçildi. Müzik kariyeri boyunca Ladino, İspanyolca ve İbranice dillerinde 8 albüm çıkaran Yasmin Levy’nin şarkıları Youtube’da 150 milyondan fazla dinlendi.

Manisa kökenli Sefarad bir ailenin çocuğu olan Yasmin Levy’nin müziğinde Türk müziğinin etkileri de çok yoğun bir şekilde hissediliyor. Sefarad ve Latin ezgilerinin sıkça kullanıldığı, son dönemin en popüler dizilerinden Kulüp’ün de soundtracklerinde ‘’Adios Kerida’’ şarkısı ile yer alan Yasmin Levy, çok beğenilen şarkılarını Piu Entertainment organizasyonuyla bir kez daha sevenleriyle buluşturacak.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL