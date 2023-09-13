Bakan Yumaklı: 81 ilde yaklaşık 3 haftada 54 bin 776 gıda denetimi gerçekleştirildi Bakan Yumaklı: 81 ilde yaklaşık 3 haftada 54 bin 776 gıda denetimi gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, köprü açıklarında sürüklenmekte olan başıboş vaziyetteki teknenin, KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Rumeli Feneri’ne emniyetle yanaştırıldığı bilgisi verildi.