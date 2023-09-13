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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü nden yapılan açıklamada, köprü açıklarında sürüklenmekte olan başıboş vaziyetteki teknenin, KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Rumeli Feneri’ne emniyetle yanaştırıldığı bilgisi verildi.

Bakan Yumaklı: 81 ilde yaklaşık 3 haftada 54 bin 776 gıda denetimi gerçekleştirildi

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