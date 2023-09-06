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İstanbul

Transfer dönemlerinde yaptığı harcamalarla dikkati çeken İngiliz takımları, bu yaz da geleneği bozmadı. Avrupa'nın en pahalı 10 transferinin 6'sını Premier Lig ekipleri gerçekleştirdi.

İspanyol teknik adam Mikel Arteta yönetiminde geçen sezon şampiyonluğu son haftalarda Manchester City'ye kaptıran Arsenal, West Ham United'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Declan Rice'ı 116,6 milyon avroya kadrosuna katarak en pahalı transfere imza attı.

Rus iş insanı Roman Abramovich'in ardından ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyumla da transfer döneminin hızlı takımları arasında yer alan Chelsea, listenin zirvesini kıl payı kaçırdı.

"Maviler", Brighton'da forma giyen Ekvadorlu Moises Caicado'yu 116 milyon avroya renklerine bağlayarak bu transfer dönemini de sessiz geçmedi. Chelsea, ocak ayında da Arjantinli yıldız futbolcu Enzo Fernandez için Benfica'ya 121 milyon avro ödemişti.

Listenin üçüncü sırasında ise İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ı 103 milyon avroya kadrosuna katan Real Madrid yer aldı.

Yaz transfer döneminin en pahalı 10 transferi şunlar:


Futbolcu                           Eski takımı    Yeni takımı    Bonservis bedeli (avro)
1    Declan Rice                West Ham    Arsenal    116,6 milyon
2    Moises Caicado        Brighton    Chelsea    116 milyon
3    Jude Bellingham     Borussia Dortmund    Real Madrid    103 milyon
4    Harry Kane                Tottenham    Bayern Münih    100 milyon
5    Randal Kolo Muani  Eintracht Frankfurt    PSG    95 milyon
6    Josko Gvardiol         Leipzig    Manchester City    90 milyon
7    Neymar                      PSG    Al Hilal    90 milyon
8    Rasmus Hojlund    Atalanta    Manchester United    75 milyon
9    Kai Havertz             Chelsea    Arsenal    75 milyon
10    Dominik Szoboszlai    Leipzig    Liverpool    70 milyon


Chelsea, yine kesenin ağzını açtı

Geçen sezon ara transfer döneminde transfer ettiği veya kiraladığı 8 isim için 329,5 milyon avro harcayan Chelsea'nin kasasından bu yaz da 464 milyon avro çıktı.

Kadrosundan Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy ve Ruben Loftus Cheek ile yollarını ayıran ve büyük bir yenilenmeye giden Chelsea, 116 milyon avrosu Moises Caicado'ya olmak üzere 11 transfere toplam 464 milyon avro harcadı.

Yaz transfer döneminde en fazla para harcayan 10 kulüpten 6'sı İngiltere Premier Lig'den çıktı.

Futbola yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı 353 milyon avroyla Chelsea'yi takip ederken, 349,5 milyon avroyla PSG üçüncü sırada yer aldı.

Transfere en fazla para harcayan 10 kulüp şöyle:


Kulüp                                    Ülke    Harcama miktarı (avro)
1    Chelsea                         İngiltere    464 milyon
2    Al Hilal                           Suudi Arabistan    353 milyon
3    PSG                                Fransa    349,5 milyon
4    Tottenham                   İngiltere    248,6 milyon
5    Manchester City         İngiltere    241 milyon
6    Arsenal                         İngiltere    235 milyon
7    Manchester United    İngiltere    206 milyon
8    Al Ahli                           Suudi Arabistan    194 milyon
9    Liverpool                      İngiltere    172 milyon
10    Al Nassr                      Suudi Arabistan    165 milyon


İngiltere Premier Lig, ezici üstünlük kurdu

Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, yaz transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği bırakmadı.

Premier Lig takımları, yaz dönemi boyunca transfere 2,81 milyar avro harcarken, Fransız ekipleri 898 milyon, Suudi temsilcileri de 896 milyon avroluk ödeme yaptı.

LaLiga, 439 milyon avroluk harcamasıyla Avrupa'nın beş büyük liginde en düşük bütçeli transferlere imza attı.

Yaz döneminde en fazla para harcanan 10 lig şöyle:


Lig                                           Ülke    Harcama miktarı (avro)
1    İngiltere Premier Lig     İngiltere    2,81 milyar
2    Ligue 1                             Fransa    898 milyon
3    Suudi Pro Lig                 Suudi Arabistan    896 milyon
4    Serie A                            İtalya    854 milyon
5    Bundesliga                    Almanya    748 milyon
6    LaLiga                            İspanya    439 milyon
7    Eredivisie                       Hollanda    228 milyon
8    Championship             İngiltere    212 milyon
9    Portekiz Premier Lig   Portekiz    190 milyon
10    Belçika Birinci Ligi     Belçika    147 milyon

AA