İstanbul

Transfer dönemlerinde yaptığı harcamalarla dikkati çeken İngiliz takımları, bu yaz da geleneği bozmadı. Avrupa'nın en pahalı 10 transferinin 6'sını Premier Lig ekipleri gerçekleştirdi.

İspanyol teknik adam Mikel Arteta yönetiminde geçen sezon şampiyonluğu son haftalarda Manchester City'ye kaptıran Arsenal, West Ham United'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Declan Rice'ı 116,6 milyon avroya kadrosuna katarak en pahalı transfere imza attı.

Rus iş insanı Roman Abramovich'in ardından ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyumla da transfer döneminin hızlı takımları arasında yer alan Chelsea, listenin zirvesini kıl payı kaçırdı.

"Maviler", Brighton'da forma giyen Ekvadorlu Moises Caicado'yu 116 milyon avroya renklerine bağlayarak bu transfer dönemini de sessiz geçmedi. Chelsea, ocak ayında da Arjantinli yıldız futbolcu Enzo Fernandez için Benfica'ya 121 milyon avro ödemişti.

Listenin üçüncü sırasında ise İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ı 103 milyon avroya kadrosuna katan Real Madrid yer aldı.

Yaz transfer döneminin en pahalı 10 transferi şunlar:



Futbolcu Eski takımı Yeni takımı Bonservis bedeli (avro)

1 Declan Rice West Ham Arsenal 116,6 milyon

2 Moises Caicado Brighton Chelsea 116 milyon

3 Jude Bellingham Borussia Dortmund Real Madrid 103 milyon

4 Harry Kane Tottenham Bayern Münih 100 milyon

5 Randal Kolo Muani Eintracht Frankfurt PSG 95 milyon

6 Josko Gvardiol Leipzig Manchester City 90 milyon

7 Neymar PSG Al Hilal 90 milyon

8 Rasmus Hojlund Atalanta Manchester United 75 milyon

9 Kai Havertz Chelsea Arsenal 75 milyon

10 Dominik Szoboszlai Leipzig Liverpool 70 milyon



Chelsea, yine kesenin ağzını açtı

Geçen sezon ara transfer döneminde transfer ettiği veya kiraladığı 8 isim için 329,5 milyon avro harcayan Chelsea'nin kasasından bu yaz da 464 milyon avro çıktı.

Kadrosundan Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy ve Ruben Loftus Cheek ile yollarını ayıran ve büyük bir yenilenmeye giden Chelsea, 116 milyon avrosu Moises Caicado'ya olmak üzere 11 transfere toplam 464 milyon avro harcadı.

Yaz transfer döneminde en fazla para harcayan 10 kulüpten 6'sı İngiltere Premier Lig'den çıktı.

Futbola yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı 353 milyon avroyla Chelsea'yi takip ederken, 349,5 milyon avroyla PSG üçüncü sırada yer aldı.

Transfere en fazla para harcayan 10 kulüp şöyle:



Kulüp Ülke Harcama miktarı (avro)

1 Chelsea İngiltere 464 milyon

2 Al Hilal Suudi Arabistan 353 milyon

3 PSG Fransa 349,5 milyon

4 Tottenham İngiltere 248,6 milyon

5 Manchester City İngiltere 241 milyon

6 Arsenal İngiltere 235 milyon

7 Manchester United İngiltere 206 milyon

8 Al Ahli Suudi Arabistan 194 milyon

9 Liverpool İngiltere 172 milyon

10 Al Nassr Suudi Arabistan 165 milyon



İngiltere Premier Lig, ezici üstünlük kurdu

Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, yaz transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği bırakmadı.

Premier Lig takımları, yaz dönemi boyunca transfere 2,81 milyar avro harcarken, Fransız ekipleri 898 milyon, Suudi temsilcileri de 896 milyon avroluk ödeme yaptı.

LaLiga, 439 milyon avroluk harcamasıyla Avrupa'nın beş büyük liginde en düşük bütçeli transferlere imza attı.

Yaz döneminde en fazla para harcanan 10 lig şöyle:



Lig Ülke Harcama miktarı (avro)

1 İngiltere Premier Lig İngiltere 2,81 milyar

2 Ligue 1 Fransa 898 milyon

3 Suudi Pro Lig Suudi Arabistan 896 milyon

4 Serie A İtalya 854 milyon

5 Bundesliga Almanya 748 milyon

6 LaLiga İspanya 439 milyon

7 Eredivisie Hollanda 228 milyon

8 Championship İngiltere 212 milyon

9 Portekiz Premier Lig Portekiz 190 milyon

10 Belçika Birinci Ligi Belçika 147 milyon

AA