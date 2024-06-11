Hayat Yayınlarından çıkan kitapta, Tevrat, Kur'an-ı Kerim ve İncil'den ayetler eşliğinde İsrail'in sonu okuyucuya aktarılıyor. Kutsal metinler eşliğinde ilerleyen yazar, İsrailoğulları'nın aylardır gerçekleştirdiği zulüm ile kendi sonunu başlattığına dikkati çekiyor.

Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısının ardından açıklamada bulunan Bulut, "Bir halk düşünün; elinde silah, tank yok. Ellerinde iman gücünden başka bir güç olmayan bir halka karşı, dünyanın en şiddetli silahlarını kullanan ordu baş edemiyor. Bir taraftan da insanlık onuru çiğneniyor." dedi.

Mehmet Ali Bulut, Gazze'de başlayan olayların aslında tüm dünyayı etkileyen iyiler ve kötüler savaşı olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu bir Doğu, Batı savaşı değil, dinler arası savaş değildir. Bu iyiler ve kötüler savaşı olacaktır. Bu yaşananlara maalesef devletler bir şey yapamaz. Çünkü tüm devletlerin başında bunların tayin ettiği idareciler var. Doğu'nun, Batı'nın başında hep bunlar var. Bizleri susturabiliyorlar. Devletin gücünü bastırabiliyorlar ama halkların gücünü bastıramazlar. Halkların feryadı açığa çıkacak. O zaman İsrailoğullarının sonunun başladığını göreceğiz. Çünkü bu kavim bütün insanlığa hakaret ediyor, bütün insanlığın vicdanını eziyor."

Gazze halkının yaşananlara karşı tüm Müslümanlardan daha öte onurlu ve imanlı bir duruş sergilediğinin altını çizen Bulut, "Tahmin ediyorum, İsrailoğulları bu zulmü çoğaltacak ve yeryüzünde, içinde vicdan taşıyan her insan, onlardan illallah diyecek. O zaman yürekler de diyecek ki 'Ben Müslüman oldum.' Çünkü Allah'ın vaadi var. Nasr Suresi'nde geçiyor. Ondan sonra da yeryüzünde hayra mani olan liderlerin patır patır döküldüğü bir dönem gelecek. Bu çok yakındır. Bundan sonra halklar kendi adına konuşacak. O gün dünyanın rengi değişecek." ifadelerini kullandı.

Hayat Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Bayrak ise "Sonun Başlangıcı" kitabının, "İslam dünyası neden bugün bu halde?" sorusuna cevap vermeye çalıştığını belirterek, "İnşallah bu kitabın İslam dünyasının selamete kavuşmasına bir katkısı olur ümindeyim. Mehmet Abi'ye çok teşekkür ediyorum. Kitabı zor zamanda, çok hızlı bir şekilde tamamladı. Elhamdüllilah güzel bir çalışma oldu. Kitabın kapağında da değişiklik yaptık. Yayınevinin tarzının dışına çıkalım dedik. Çünkü konu sıra dışı." diye konuştu.